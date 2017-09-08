Осторожно, карантин: Челябинску угрожает бешенство

В центре Челябинска объявлен карантин по бешенству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Челябинской области. В документе сообщается, что ограничительные мероприятия по бешенству среди животных введены 7 сентября.

Неблагополучным пунктом признан гаражно-строительный кооператив «Творческий», расположенный вблизи школы №8 на улице III Интернационала. Опасной зоной определен Центральный район областного центра.

На период действия карантина запрещено выгуливать и натаскивать собак, а также вывозить животных за пределы неблагополучного района.

Региональным министерствам сельского хозяйства и экологии даны указания по профилактике и ликвидации опасного заболевания.

Добавим, ограничительные мероприятия будут действовать до особого распоряжения правительства.

Челябинск, Юлия Димова

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