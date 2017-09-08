Связисты узнали, где живут уральские говоруны и молчуны

Портрет уральских абонентов нарисовали базовые станции.

1 миллион СМС, 3 миллиона 700 тысяч фотографий и 3 миллиона минут – столько информации приходится на одну базовую станцию-лидера в месяц. Телеком-эксперты изучили нагрузку на объекты связи и узнали, где живут самые пишущие, говорящие и «качающие» абоненты. А также назвали самую северную и даже первую на Урале базовую станцию.

«15 лет назад мы запустили первую базовую станцию «Академия» в Екатеринбурге. За это время масштаб сети вырос до 13 000 вышек связи, а уверенный сигнал пришел более чем в 1 тысяча 500 населенных пунктов региона. К юбилею своей работы мы определили пристрастия уральцев в использовании мобильных услуг и составили рейтинг телеком-объектов», – отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

СМС-станция. Согласно исследованиям, набирающий или читающий СМС человек на 23% более сосредоточен, чем опытный водитель за рулём автомобиля. По словам связистов, самые сосредоточенные абоненты живут в Перми. Здесь был установлен рекорд – базовая станция «Стар» передала 1 миллион SMS.

Самая говорящая. В выходные дни чаще звонят абоненты из Чайковского. Жители проговорили за месяц 50 тысяч часов. Если бы каждый потратил всего лишь одну пятую от этого времени на любимое дело, то мог стать гуру в нем. Так утверждает известный канадский писатель и журналист Малкольм Гладуэлл. Он издал книгу, в которой вывел формулу: 10 тысяч часов = успех.

Самая молчаливая. Сургут – тот город, где мог бы появиться клуб «Диоген» из рассказа о Шерлоке Холмсе. Отличался он тем, что разговоры для участников были под запретом. Именно в этом городе находится базовая станция «Джуманджи» с минимальным показателем по числу звонков.

Самая качающая. За лидерство в интернете между собой соревнуются жители Пермского края, ХМАО, ЯНАО и Свердловской области. В этих регионах находятся объекты связи, которые передают за месяц объем интернет-трафика, сравнимый с 3 миллионами 700 тысячами фотографий.

Самая удаленная. Для жителей поселка Сабетта в ЯНАО была построена базовая станция – самая северная в сети «МегаФон». Она расположена на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря.

Самая высокая. В поселке Веселовка Челябинской области установили базовую станцию на высоте 683 метра над уровнем моря. Она расположена выше американской телемачты в Бланшаре на 55 метров. До 2008 года эта антенная матча была самым высотным сооружением.

Самая женская и самая мужская. Иваново славится своими невестами, а женихами – Мурманск. В мобильной жизни такими городами стали бы Чайковский и Новый Уренгой соответственно. Базовая станция «Архиерейка» отличается тем, что дамы в 1 тысячу 431 раз больше передают информацию, чем сильный пол. Популярностью среди мужчин пользуется станция «Побережье» на Ямале. Почти 9 миллионов раз мужчины Нового Уренгоя звонили, скачивали файлы и общались в мессенджерах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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