Живой труп: суд похоронил челябинца, 10 лет лечившегося в психушке

Прокуратура пытается «оживить» челябинского инвалида, долгие годы считавшегося умершим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуре, история о «гибели» 55-летнего челябинца берет начало в 1999 году. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже. Так и не сумев привлечь злоумышленника к ответственности, полицейские закрыли уголовное дело за истечением срока давности, а материалы сдали в архив.

Спустя несколько лет в Металлургический районный суд поступил запрос из детского дома, где воспитывались двое детей объявленного в розыск челябинца. Руководители социального учреждения, ранее добивавшиеся лишения отца воспитанников родительских прав, заявили о его гибели.

В 2008 году суд объявил челябинца умершим. На основании этого в отделе ЗАГС была сделана запись акта о его смерти, после чего горожанина сняли с регистрационного учета по месту жительства.

Однако на этом история не закончилась. Недавно в прокуратуру Курчатовского района Челябинска поступил запрос от руководителя столичного центра социальной адаптации.

Автор обращения указал, что согласно данным дактилоскопических информационных систем МВД, «покойник» с 2006 года находится на лечении в психоневрологическом интернате №5 Москвы.

Состояние пациента оставляет желать лучшего. Он является инвалидом с поражением центральной нервной системы и нарушением психоэмоциональной сферы, вследствие чего не может сообщить о себе достоверные данные.

После проведенной трепанации черепа мужчина и вовсе перестал разговаривать, отметили в прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства пытались отыскать родственников больного, но сделать это пока не удалось.

В квартире, где ранее был прописан «покойник», живут нигде не работающие, пьющие люди.

Кем они приходятся челябинцу, остается загадкой. Известно лишь, что квартиранты имеют огромный долг по коммунальным платежам.

Согласно гражданскому кодексу, суд отменяет решение о признании гражданина умершим, если он объявится сам либо станет известно о его местонахождении. В интересах инвалида прокурор обратился в суд с требованием отменить ранее принятое решение. Это, в свою очередь, позволит челябинцу получить документы и оформить пособие по инвалидности.

Челябинск, Юлия Димова

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