«Неподвижную натуру» из фондов Третьяковки покажут челябинцам

Челябинцы увидят натюрморты из собрания Третьяковской галереи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, экспозиция «Жизнь вещей. Русский натюрморт XIX-XX веков» откроется в Челябинском музее изобразительных искусств 9 сентября. На выставке будут представлены как классические натюрморты, так и работы художников-авангардистов и постмодернистов – всего 26 картин. Работы прославленных живописцев абсолютно не схожи друг с другом.

К примеру, букет фиалок и незабудок пейзажиста Исаака Левитана далек от изобилия фруктов и пышности цветов последователей голландских мастеров. Это скорее поэтическая зарисовка настроения художника, нежели изображение «мертвой природы». Любители изобразительного искусства также смогут лицезреть картины Ивана Хруцкого, Ильи Машкова, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского, Юрия Пименова и других.

Отметим, многие полотна очень редко покидают запасники Третьяковской галереи.

Дополнением послужат четыре произведения XX века из фондов Челябинского музея.

Как отмечает старший научный сотрудник музея Наталья Махновская, натюрморт – сравнительно молодой жанр, долгое время служивший частью книжной графики, религиозной живописи и портретов.

Выставочный проект предлагает челябинцам проследить развитие жанра в отечественном искусстве на протяжении последних столетий.

Картины провисят в музее изобразительных искусств до 5 ноября.

Челябинск, Юлия Димова

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