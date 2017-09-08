«За деньги сидели в гараже»: челябинских маршрутчиков обвинили в подкупе водителей автобусов

В Челябинске вскрылся сговор частных перевозчиков с работниками муниципального предприятия. Об этом заявил глава администрации города Евгений Тефтелев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с долгами по зарплате и банкротством транспортных предприятий Челябинска возникли из-за «не очень сильно хорошей наследственности», отметил мэр, добавив, что не винит прежних руководителей администрации, полагая, что они оказались заложниками ситуации.

Себе в заслугу чиновник записал то, что сейчас удается достичь паритета в работе муниципальных и частных перевозчиков, в том числе благодаря ремонту имеющихся и приобретению новых автобусов. Мол, когда был самый пик ситуации, в рейс выходило не более 80 автобусов, а сейчас эта цифра уже приближается к 140. Наиболее оптимальной, по мнению главы города, станет работа автобусов и маршруток в соотношении 5:1.

Г-н Тефтелев отметил, что работу общественного транспорта нередко дискредитировали и сами сотрудники МУПов.

По словам градоначальника, имели место неприятные факты, когда работники ЧАТа по просьбе маршрутчиков специально не выходили в вечерние рейсы, получали за это деньги и сидели в гараже, пока частное предприятие обслуживало пассажиров. Конкретизировать, какого именно перевозчика уличили в подкупе водителей, глава не стал.

Обсуждая дальнейшие перспективы транспортного сообщения в Челябинске, чиновник остановился на концессионном соглашении в сфере пассажирских перевозок.

Г-н Тефтелев заверил, что у инвесторов есть интерес к обоим недавно созданным транспортным предприятиям. Правда, инвесторы потенциальные, а конторы далеко не муниципальные, но это не мешает градоначальнику позитивно оценивать даже самую запущенную проблему.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.09.17

«Неподвижную натуру» из фондов Третьяковки покажут челябинцам. / Живой труп: суд похоронил челябинца, 10 лет лечившегося в психушке. / В Челябинске чиновники отказались ремонтировать детский сад за счет бюджета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»