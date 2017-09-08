Бомба из яблок поставила на уши полицию Озерска

В Озерске садовый урожай переполошил горожан и органы правопорядка.

Как сообщили РИА «Новый День» в Озерской городской службе спасения, накануне около 17 часов на пульт дежурного ЕДДС поступил сигнал о бесхозной сумке. Подозрительный предмет кто-то оставил на автобусной остановке по проспекту Победы.

На место потенциального взрыва выехала полиция, спасатели, медики. Сотрудники МВД разогнали ожидающих транспорт озерчан и уже приготовились выставить оцепление, но сначала все же решили проверить сумку.

Заглянув внутрь, никаких взрывоопасных предметов полицейские не нашли. «Бомбой» оказались несколько килограммов яблок. Вероятно, владелец фруктов забыл поклажу, возвращаясь с садового участка. Представители МВД сообщили о ложной тревоге коллегам, а затем разъехались.

Челябинск, Юлия Димова

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