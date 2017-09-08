Конец бобрам: в Челябинске два садовых пруда затопили фекалиями

Челябинские садоводы пожаловались на сброс канализационных отходов в пруд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о загрязнении водоема заявили владельцы участков в садовом товариществе «ЧМЗ-2».

6 сентября горожане почувствовали резкий запах канализации, исходящий от одного из трех прудов, соединенного с двумя другими общей системой каналов.

Дачники отметили, что из-за слива нечистот значительно повысился уровень воды, а сам пруд окрасился в мутно-желтый цвет.

По мнению представителей СНТ, происшествие может быть связано с откачкой канализации в многоквартирных домах, расположенных на противоположной стороне водоема.

По одной из версий, пруд затопили фекалиями водители ассенизаторских машин, экономящие на топливе.

Другие утверждают, что видели, как отходы сливают из расположенных по соседству многоэтажек, однако для этих целей используют обычные шланги. В подтверждение этой версии дачники вспоминают о странных узких тропинках, тянущихся к водоему.

После многочисленных жалоб на место происшествия выехали сотрудники регионального министерства экологии. Однако исследовать пробы воды чиновники отказались, заявив, что у них нет подходящего оборудования. Специальную лабораторию имеет в распоряжении Роспортребнадзор, однако к тому моменту, когда будут готовы анализы, местной фауны уже может не быть.

По данным специалистов, канализационные отходы причиняют огромный вред как людям, так и животным. В пруду живут и строят хаты бобры. Каждый год на водоем слетаются дикие утки и лебеди. Летом местные рыбаки ловят чебаков. Наконец, воду из пруда используют для полива овощных культур.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.09.17

Южноуральцы заплатят больше миллиона рублей за сбыт поддельных алкоголя и сигарет. / Бомба из яблок поставила на уши полицию Озерска. / «За деньги сидели в гараже»: челябинских маршрутчиков обвинили в подкупе водителей автобусов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»