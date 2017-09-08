Не было никогда и вдруг опять: в Челябинске обстреляли трамвай

В Челябинске расстреляли еще один трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз обстреляли вагон маршрута №14.

Происшествие случилось накануне в 15:30 часов на проспекте Победы в районе улицы Красного Урала. По данным очевидцев, неизвестные обстреляли вагон и скрылись. «До приезда сотрудников полиции движение на данном участке было остановлено», – сообщается на странице группы «Подслушано Челябинский транспорт».

В пресс-службе УМВД города РИА «Новый День» сообщили, что заявление от сотрудников трамвайного депо зарегистрировано в отделе полиции Калининского района. Пострадавших нет.

В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, аналогичный случай произошел на проспекте Победы в районе Ленинградского моста днем 30 августа. Неизвестные с оружием в руках напали на трамвай 15 маршрута. Пули повредили стекла вагона и оставили вмятины на кузове электротранспорта. Стрелявшие до сих пор не найдены. А 1 сентября под обстрел попал троллейбус маршрута №12.

«Почему они маршрутки не обстреливают, только городской транспорт? Достали уже, и так транспорта нет в городе», – возмутился один из челябинцев. «Обстреливают как раз те, кто переманивает пассажиров, чтобы они ездили на маршрутных такси», – ответил ему другой.

И, похоже, оказался не так уж далек от истины. В контексте последних признаний челябинского мэра данная версия вполне реальна.

Напомним, на пошедшей сегодня встрече с журналистами г-н Тефтелев заявил о подкупе водителей автобусов, по договоренности с маршрутчиками не выходивших на линии. «Пока они получали деньги и сидели в гараже, частное предприятие обслуживало пассажиров», – заявил чиновник, пытаясь оправдать кризис челябинских транспортных предприятий.

Челябинск, Юлия Димова

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