В Челябинске ВАЗ сбил школьниц и влетел в остановку

В Челябинске две школьницы попали под колеса авто.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня в полдень на Уфимском тракте. 30-летний водитель «девятки» не пропустил девочек, переходивших дорогу по «зебре» в районе поселка Федоровка.

В последний момент мужчина за рулем ВАЗа пытался избежать столкновения, но его занесло: легковушка на полном ходу протаранила остановочный комплекс.

В результате происшествия сбитых пятиклассниц с серьезными травмами головы доставили в больницу.

Как отмечают свидетели инцидента, вместе со школьницами дорогу переходила мать одной из учениц. При этом женщина в аварии не пострадала.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Уже известно, что с начала года автомобилист 9 раз привлекался за нарушение ПДД. При этом штрафы житель Вознесенки оплачивать отказывается.

Челябинск, Юлия Димова

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