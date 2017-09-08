Бури и дожди: южноуральцев ждет грозовой уикенд

На Южном Урале объявили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, 9 сентября в регионе ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, в горах – до сильных, на западе области возможны грозы.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +7°C, в горах и низинах ожидается +2°C. Завтра днем по области 12-17°C тепла, на юге до +22°C. Ветер юго-восточного направления с переходом на западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 16 м/c.

Кроме того, синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупреждают южноуральцев о геомагнитных возмущениях.

В ближайшие сутки атмосферное давление понизится сразу на десять пунктов и составит 732 миллиметра ртутного столба.

Напомним, после серии вспышек на Солнце, начавшихся 4 сентября, астрономы зафиксировали экстремально сильный выброс класса Х.

Небывалая солнечная активность вызвала магнитную бурю планетарного масштаба – 4 уровень по 5-балльной шкале. Всем без исключения землянам советуют меньше загорать из-за повышенного уровня радиации.

Челябинск, Юлия Димова

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