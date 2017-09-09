Южноуральских промышленников пытаются принудить вкладывать в экологию, бизнесмены отказываются

Власти Челябинской области заявили о намерении отменить мораторий по налогу на движимое имущество. Рассчитывать на льготы смогут лишь те предприятия, которые вкладывают значительные суммы в природоохранные мероприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос льгот для бизнеса обсуждался на заседании областного Союза промышленников и предпринимателей (СПП).

Сегодня предприятия не платят налог на оборудование и транспорт, приобретенное после 1 января 2013 года. По предварительным данным, бюджет недополучает из-за подобных льгот около 4 млрд рублей.

Представителям бизнеса перспектива не понравилась. Так, только предприятия энергетической сферы экономили на налоге на движимое имущество более 1 млрд рублей.

В правительстве региона настаивают: при сохранении льготы область может лишиться около 4 млрд дотаций из федерального бюджета. Кроме того, экологическая проблема обострилась до предела, и вызывает резкое недовольство населения.

Вернуться к проблеме решено 13 сентября – на заседании рабочей группы с участием представителей правительства и бизнес-сообщества Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.09.17

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