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В Челябинске силовики наведались в «Бакинский дворик» – задержаны десятки человек

В Челябинске силовики наведались в «Бакинский дворик» – задержаны десятки человек

В ресторан «Бакинский дворик», расположенный на улице Хлебозаводской в Металлургическом районе Челябинска, наведались сотрудники спецслужб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе спецоперации задержаны несколько десятков человек.

В ГУ МВД РФ по Челябинской области сообщили, что оперативные мероприятия проводятся в рамках программы профилактики нарушений миграционного законодательства.

Напомним, 29 августа более 50 мужчин разного возраста были задержаны на улице Академика Королева в районе ресторана «Маленькая Грузия». А 25 августа силовики провели обыски в здании грузинского культурного центра «Золотое руно» на улице Красноармейская. Все мероприятия проходили в рамках деятельности по пресечению незаконной миграции.

Челябинск, Павел Зварзин

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