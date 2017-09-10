Осень пошутила: на Южный Урал идет бабье лето

Первая декада сентября на Южном Урале выдалась непривычно холодной, но настоящая осень еще не пришла. В ближайшие дни должно существенно потеплеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало наступающей недели тоже будет холодным и мокрым – днем около 10 градусов выше ноля, в большинстве районов пройдут небольшие дожди.

Со среды начнется потепление. И в четверг, 14 сентября, синоптики обещают в Челябинске уже +21. Конец недели ожидается теплым и сухим. Правда, в воскресенье может похолодать, но не критично – до +16 – +17 градусов. Понедельник, 18 сентября, и вторник, 19 сентября, прогнозируются холодными – 8 -13 градусов выше ноля. Но 20 сентября, согласно предварительному прогнозу, резко потеплеет – столбик термометра преодолеет 20-градусную отметку. И тепло продержится на Южном Урале до 24 сентября. И только потом начнется настоящая осень.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.09.17

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