На Южном Урале школьница пропала по дороге из школы

В Магнитогорске четвертый день ищут пропавшую школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисковом отряде «Легион-СПАС», 15-летняя Екатерина Верховова бесследно исчезла в минувшую пятницу. Утром 8 сентября девушка отправилась в школу №34, однако домой не вернулась.

Родственники подростка обратились в полицию. Те подключили к поискам волонтеров.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-зеленые. Была одета в черные штаны, черную вязаную кофту, белые носки черно-белые кеды. С собой взяла черный рюкзак с изображением кошки. Носит очки, но в день пропажи была в линзах.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщать по телефону 8 908 576 47 33 или «02».

Челябинск, Юлия Димова

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