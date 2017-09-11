Мужское отчаяние: челябинец зарезал в подъезде двух парней

В Челябинске по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зверское преступление произошло минувшей ночью в микрорайоне Чурилово.

Около 23 часов в круглосуточный магазин, расположенный в доме №3 по улице Конструктора Духова, забежали два парнями. Следом за ними в помещение ворвались два пьяных горожанина. По данным сотрудницы магазина, у одного в руках был нож-бабочка.

Испуганный продавец нажала на тревожную кнопку и, дождавшись, когда молодые люди выйдут из помещения, заперлась изнутри.

Спрятавшись в подсобке, сотрудница и не заметила, как закрыла в магазине приятеля мужчины с ножом. Случайно плененный челябинец попытался выбраться на улицу через открытую форточку, однако не смог пролезть и застрял в проеме.

В это время его знакомый продолжил погоню за молодыми людьми.

По данным очевидцев, убегающие ринулись в подъезд дома, преследователь помчался за ними. На лестничной клетке мужчина настиг обидчиков и несколько раз ударил их ножом.

Шум в подъезде услышала девушка одного из парней, жившего в этом доме. Челябинка выбежала на площадку и, увидев окровавленные тела юношей, подняла крик. Вскоре на место происшествия подоспела вневедомственная охрана. Сотрудники ЧОПа вместе с жителями микрорайона скрутили нападавшего.

«Он выбил головой евроокно в подъезде, когда гнался за парнями, – написала в соцсетях жительница Чурилово. – Там явно что-то перемкнуло в голове, с ним 6 человек еле справились! Что же происходит с мужчинами? Получается, доведены до отчаяния. Одни сводят счёты с жизнью, у других вот так с головой случается».

Прибывшая на место медицинская бригада зафиксировала смерть пострадавших.

«Убитые были простыми ребятами, работали на стройке», – написал в соцсетях их знакомый.

Задержанного по подозрению в убийстве 45-летнего мужчину увезли в отдел. По данным чуриловцев, преступником оказался местный житель, нередко заходивший в этот магазин с детьми. Что стало причиной конфликта и каковы мотивы расправы, в ближайшее время предстоит выяснить следователям.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.09.17

Южноуральские ватерполистки завоевали золото чемпионата мира. / На Южном Урале школьница пропала по дороге из школы. / Немного о кознях дьявола: Феликс Железный, Романтический, Педагогический, Спортивный, Практический и Монументальный. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»