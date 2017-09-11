В Миассе «десятка» протаранила столб: четверо в больнице

В Миассе двое взрослых и двое детей пострадали в нелепой аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД города, дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшее воскресенье на Тургоякском шоссе. 40-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110, проезжая большую лужу, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и на полном ходу врезалась в фонарный столб.

В результате происшествия водитель легковушки, а также три пассажира – 78-летняя женщина, 15-летний подросток и ребенок 6 лет с различными травмами доставлены в больницу.

«Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП автомобилист был трезв», – уточнили в полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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