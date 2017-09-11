Понедельник, 11 сентября 2017, 20:42 мск

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Челябинск

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На коллекторов, расстрелявших челябинку, завели уголовное дело

На коллекторов, расстрелявших челябинку, завели уголовное дело

В Челябинске выбивание денег с помощью травмата обернулось уголовным делом.

Как уже сообщал РИА , 1 сентября неизвестные несколько раз выстрелили в открытое окно первого этажа дома №43 по улице 50 лет ВЛКСМ. Пуля угодила в лицо хозяйке, в тот момент находившейся на кухне. Пострадавшая потеряла сознание. Родственники вызвали «скорую».

В больнице челябинке наложили три шва на поврежденную бровь. Женщина сообщила об обстреле в полицию, обвинив во всем коллекторов.

Заявительница указала, что ее сын, вот уже полтора года отбывающий тюремный срок, ранее занял в микрофинансовой организации 2 тысячи рублей.

Горожанка полагает, что именно из-за этих денег она стала живой мишенью. По факту случившегося была организована полицейская проверка. К расследованию обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного надзорного ведомства, по материалам проверки 7 сентября в отделе полиции Металлургического района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Начальнику отдела полиции даны указания о проведении конкретных процессуальных действий. Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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