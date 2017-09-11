Удар с локтя, «волшебный» автобус и халявный алкоголь: как прошли выборы на Южном Урале

На выборах в Челябинской области зафиксировано более десятка нарушений.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в минувшее воскресенье проходили выборы в Советы депутатов в Пласте, Розе, Белозерском, Еленинском и Муслюмовском сельских поселениях. Жители Кизильского района избрали главу Полоцкого сельского поселения. Кстати, им стал исполняющий обязанности главы Серикжан Хасенов.

Еще в 55 населенных пунктах «разыграли» в общей сложности 78 мандатов на довыборах в органы представительной власти. Абсолютное большинство мандатов досталось правящей партии.

В общей сложности, в единый день голосования работало 140 избирательных участков. Традиционно, не обошлось без скандалов. Лидером по количеству зарегистрированных нарушений оказался поселок Роза Коркинского района. Из 15 кандидатов на выборах в Розе победили два самовыдвиженца, еще двое представителей «Справедливой России», остальные выдвинуты партией «Единая Россиия».

Кстати, в одном из округов кандидаты от «ЕР» и «СР» набрали одинаковое количество голосов, в связи с этим через две недели там пройдет повторное голосование.

Кроме того, на выборах в «путинском» поселке зафиксировано нападение на члена избирательной комиссии и подкуп электората.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального исполкома ЕР, около 13 часов на избирательном участке №1950, где проходили дополнительные выборы в районное собрание депутатов, один из кандидатов ударил локтем в лицо члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Пострадавший обратился с заявлением в отдел полиции Коркинского района.

По данным пресс-службы областного главка МВД, обращение наблюдателя зарегистрировано, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, факт избиения не подтвердился.

Еще один инцидент в поселке Роза связан с кражей пустого бланка бюллетеня. После обращения наблюдателей в полицию местного жителя разыскали, забрали у него избирательный листок и составили административный протокол.

А на выборах в Совет депутатов Розинского поселения, селян пытались подкупить бесплатной раздачей алкогольной продукции. Факт подкупа избирателей во время предвыборной агитации члены комиссии зафиксировали на видеокамеру, а затем обратились с жалобой в ТИК (избирательный округ №9).

В общей сложности, единороссы насчитали 13 нарушений на избирательных участках Южного Урала. К примеру, кандидат на пост главы села Бобровка в Троицком районе также попался на подкупе избирателей: за один голос в свою пользу претендент предлагал 5 тысяч рублей. В десять раз упал ценник на выборах в Полетаево: там избирателям предлагали лишь 500 рублей в обмен на галочку в бюллетене. А на довыборах в совет депутатов Копейска один из кандидатов и вовсе пытался сманить горожан конфетами.

Жителей Каслинского района местные политики даже и не думали подкупать: на избирательный участок №932 голосующих всем скопом привезли на автобусе. В ТИКе жалобу уже рассмотрели, незаконный подвоз избирателей вовремя прекратили.

Челябинск, Юлия Димова

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