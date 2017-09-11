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Челябинск

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На Южном Урале пенсионерке, заморозившей чужого младенца, дали 8 лет тюрьмы

На Южном Урале пенсионерке, заморозившей чужого младенца, дали 8 лет тюрьмы

Жительнице Челябинской области, едва не убившей новорожденного, огласили приговор.

Как уже сообщал РИА , в ночь на 1 января 2017 года в поселке Токмасский между 64-летней женщиной и ее знакомой произошла ссора на почве неприязненных отношений, вызванных чувством ревности к общему знакомому.

После этого пенсионерка через незапертую дверь проникла в дом снохи своей соперницы, чтобы продолжить разборки.

В коридоре незваная гостья заметила коляску с девочкой, которой едва исполнилось полмесяца. Убедившись, что находившиеся в доме люди спят, она вытащила коляску с ребенком без теплой одежды во двор дома и оставила ее там.

При этом, чтобы девочку не заметили случайные знакомые, ревнивица отключила дворовое освещение.

Впрочем, убить ребенка женщине не удалось: спустя несколько часов замерзающую дочь случайно обнаружил во дворе отец. Девочку удалось спасти.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище и покушения на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

В ходе предварительного следствия вину обвиняемая признала лишь частично.

Уйский районный суд приговорил пенсионерку к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.09.17

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