Челябинского следователя избили и ограбили в День города

В Челябинске на сотрудника следственного отдела напали разбойники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, инцидент произошел в ночь на 10 сентября на улице Плеханова. Правоохранитель возвращался домой, когда на него набросились с кулаками двое прохожих.

Молодчики жестоко избили следователя и отобрали у него сотовый телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию. Вскоре преступников 19 и 20 лет задержали и поместили в ИВС.

По факту разбоя группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.

Отметим, в пресс-службе следственного управления СК России нападение на коллегу пока не комментируют. В городской полиции информацией о звании и должности потерпевшего, как и о тяжести полученных травм, не располагают.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.09.17

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