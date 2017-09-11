Выбросы? Не, не слышали: минэкологии обвинило в южноуральском смоге соседей

Челябинск, Сентябрь 11 (Новый День, Юлия Димова) –Министерство экологии не заметило выбросов в атмосферу Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, в период с 29 августа по 1 сентября от жителей Челябинска и Копейска поступило большое количество жалоб на запах гари и химические выбросы, в том числе исходящие от городской свалки.

В ходе наблюдений на стационарных постах Росгидромета и экологических мониторингов воздуха при помощи передвижной лаборатории конкретных загрязнителей и очагов возгорания на полигоне ТКО и в других местах инспекторы не обнаружили.

«30 августа специалисты министерства участвовали во внеплановой выездной проверке природоохранной прокуратуры на площадке ОАО «Фортум» ЧТЭЦ-2, – говорится в официальном сообщении. – Проверка показала, что все мероприятия по снижению выбросов в период НМУ, предусмотренные проектом нормативов предельно допустимых выбросов, выполнены».

В тот же день южноуральские экологи провели рейды по Копейску, пытаясь разыскать нарушителей, по данным жителей, портящих воздух сжиганием вредных отходов. Однако никаких загрязнителей в доме 19-«а» на Копейском шоссе инспекторы так и не нашли.

Не подтвердились жалобы населения и на промышленные выбросы в последние дни августа и первые выходные сентября.

Причем, резкий химический запах и запах гари периодически чувствовали жители Металлургического, Калининского, Ленинского районов Челябинска, а также поселка Старокамышинск. Жаловались на проблемы с дыханием и обитатели улицы Клары Цеткин в Центральном районе областного центра.

Между тем, многочисленные обращения задыхающихся южноуральцев сотрудники регионального минэкологии расценили по-своему, решив обобщить поступившие к ним вызовы. «По информации очевидцев, заметное ухудшение прозрачности воздуха и запах гари в период с 29 августа по 1 сентября наблюдалась на обширной территории области на значительном удалении от Челябинска и Копейска, – заявили в пресс-службе ведомства. – Согласно спутниковой карте очагов лесных пожаров стран СНГ, Европы и Азии, с 22 августа наблюдался резкий скачок числа возгораний на территории Казахстана и Оренбургской области вблизи границ Челябинской области».

Экологи настаивают, что именно природные пожары стали причиной нависшего над Южным Уралом смога. В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды данную версию чиновников подтвердили.

«Направление приземного ветра 25-27 августа и 30-31 августа было преимущественно юго-восточной четверти (с территории северного Казахстана), 28-29 августа и 1 сентября – западным (с территории Башкирии, Оренбургской области)», – резюмировали в минэкологии региона.

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