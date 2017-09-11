Южноуральские спортсмены стали чемпионами «Пара-Крыма 2017»

Команда из Челябинской области победила на соревнованиях в Евпатории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Всероссийского общества инвалидов, физкультурно-спортивное мероприятие «Пара-Крым 2017» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходило с 5 по 9 сентября.

В этом году в состязаниях участвовали около 500 человек из 65 регионов страны.

Соревновались в пяти видах дисциплин: дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, легкая атлетика и плавание.

По итогам командного зачета победу одержали южноуральские спортсмены. Второе место заняла команда из Иркутской области, тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург.

Как отмечают организаторы фестиваля, на чемпионате по настольным играм питерские игроки также заняли 1 место.

Помимо соревнований для участников провели мастер-классы по дайвингу, скалолазанию, регби на колясках и парусному спорту.

Все команды-победители получили призы от производителя спортивного снаряжения.

Челябинск, Юлия Димова

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