Южноуральские спортсмены стали чемпионами «Пара-Крыма 2017»

Команда из Челябинской области победила на соревнованиях в Евпатории.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Всероссийского общества инвалидов, физкультурно-спортивное мероприятие «Пара-Крым 2017» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходило с 5 по 9 сентября.
В этом году в состязаниях участвовали около 500 человек из 65 регионов страны.
Соревновались в пяти видах дисциплин: дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, легкая атлетика и плавание.
По итогам командного зачета победу одержали южноуральские спортсмены. Второе место заняла команда из Иркутской области, тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург.
Как отмечают организаторы фестиваля, на чемпионате по настольным играм питерские игроки также заняли 1 место.
Помимо соревнований для участников провели мастер-классы по дайвингу, скалолазанию, регби на колясках и парусному спорту.
Все команды-победители получили призы от производителя спортивного снаряжения.
Челябинск, Юлия Димова
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