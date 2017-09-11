Нет зуба, нет проблемы: в Златоусте «заморозили» очередь к детским стоматологам

Жительница Златоуста полгода не может вылечить ребенку больной зуб. Врачи предлагают не тратить напрасно время и записаться на удаление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблемах с доступностью обязательной медицинской помощи поведала горожанка, воспитывающая шестилетнего сына. «6 марта 2017 года у ребенка заболел зуб, мы обратились за талоном на прием к стоматологу в МБЛПУЗ «ДГБ № 1» Златоуста, где нам был присвоен номер 852. Медсестра продиктовала телефон и просила звонить, узнавать, как двигается очередь, – сообщила мать пациента. – 5 сентября 2017 года, позвонив по указанному номеру, нам ответили, что очередь в двух стоматологических поликлиниках дошла только до номера 537».

Жительница Златоуста добавила, что в конце марта, когда у сына совсем разболелся зуб, они были вынуждены обратиться с острой болью в поликлинику на проспекте Гагарина. Сотрудники учреждения вскрыли мальчишке больной зуб, прочистили каналы, однако ставить пломбу без дополнительного талона отказались.

Чтобы продолжить лечение, юному пациенту пришлось ждать еще около двух месяцев. В мае ребенку поставили временную пломбу, а следующий прием назначили на июль. За это время воспаление в зубе лишь усилилось, ребенок с трудом пережевывал пищу, плохо спал.

На очередной прием к стоматологу мать с сыном пришли уже в августе. Осмотрев мальчика, врач запломбировала один зуб, при этом аналогичные проблемы обнаружила еще в нескольких зубах. «Назначили прием на 4 октября 2017 года. На сегодняшний день мы не вылечили ни одного зуба (у нас уже 4 больных зуба). От долго стоящей временной пломбы десна и зуб начинают воспаляться, – негодует женщина. – На последнем приеме врач сказала, чтобы мы не переживали, так как это зубы молочные, и если какой-то из них будет сильно беспокоить под временной пломбой, то его можно удалить».

На двухмесячные перерывы в лечении зубов 6-летнего сына женщина пожаловалась организаторам проекта «Доступная медицина». Разобраться в ситуации жительница Златоуста просит и областной минздрав. Комментарий представителей регионального ведомства на момент написания материала получить не удалось. За 10 минут до конца рабочего дня телефон пресс-службы оказался недоступен для звонков.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.09.17

В Курганской области южноуралец уронил бетонные плиты на мужчину. / В центре Челябинска маршрутка врезалась в трамвай. / В Челябинске появится полсотни новых остановок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»