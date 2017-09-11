Челябинского кикбоксера застрелили из дробовика

В Челябинске ищут убийцу мастера спорта по кикбоксингу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жестокую расправу над 25-летним спортсменом учинили во дворе дома по улице Островского. Преступник подкараулил профессионального кикбоксёра возле подъезда и выстрелил ему в голову дробью.
Звуки стрельбы услышали соседи. На место вызвали полицию и скорую. Умирающего призера кубка мира по кикбоксингу доставили в больницу, где он спустя несколько часов скончался, так и не придя в себя.
По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемым оказался 26-летний знакомый убитого. Следователи полагают, что причиной убийства стал возникший между ними конфликт.
В настоящий момент мужчина объявлен в розыск.
Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 11.09.17
Нет зуба, нет проблемы: в Златоусте «заморозили» очередь к детским стоматологам. / Южноуральские спортсмены стали чемпионами «Пара-Крыма 2017». / В Курганской области южноуралец уронил бетонные плиты на мужчину. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»