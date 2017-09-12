Часть южноуральцев в новом отопительной сезоне останется без горячей воды

Ряд муниципалитетов Челябинской области до сих пор не готов к зиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день показатель готовности объектов коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному периоду, в среднем, составляет 97%.

В списке наиболее отстающих территорий (уровень готовности ниже 75%) значатся Карабаш, Троицк, Нагайбакский и Аргаяшский районы.

По заверениям министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, Троицк оказался в числе прочих из-за нерадивых чиновников. «Сотрудники администрации, оценивающие работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, резко занизили статистику. На самом деле готовность там намного выше – на уровне 90%», – отметил министр. Зачем чиновникам понадобилось ставить себя под удар и занижать показатели своей работы, он не уточнил.

Помимо этого, текущая проверка показала, что в настоящее время в регионе эксплуатируется 57 неэффективных котельных, в год генерирующих чуть менее 200 миллионов рублей убытков.

До конца 2017 года планируется заменить десяток невыгодных теплоисточников. На сегодняшний день работа закончена лишь на 3 из них.

До сих пор не решен вопрос с котельной банкротящегося «Уфалейникеля». Объект передан в аренду МУП «Энергетик», туда же переведены работники ликвидированного предприятия. Согласно графику, котельную планировалось запустить еще в минувший понедельник, однако из-за ряда недоговоренностей процесс отложили до 15 сентября.

Опасения вызывает и работа котельной в поселке Межозерном Верхнеуральского района. Несмотря финансирование нового коммунального объекта с января текущего года, освоить бюджетные средства к началу грядущего отопительного сезона уже не успеют.

Как отметил замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль, первое время жители поселка смогут воспользоваться лишь теплом, горячее водоснабжение в домах появится после монтажа и настройки центральных тепловых пунктов новой котельной. Сроки окончания ремонтных работ в правительстве региона пока не озвучивают.

Еще одной головой болью стала котельная поселка Локомотивный. Из-за накопленных перед «Новатэком» долгов компания «ПромЭКоГрупп» лишилась договора на поставку газа.

Напомним, за последние 15 месяцев задолженность предприятия достигла 44 миллионов рублей. На прошедшем сегодня областном совещании при губернаторе представитель газовой компании пообещал возобновить подачу топлива в новом сезоне при условии, что в ближайшее время задолженность клиента будет погашена.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.09.17

«Стоп-ГОК» подал в суд на мэрию Челябинска. / На Таганае выпал первый снег. / Не играй – убьет: детская площадка угрожала жизням юных челябинцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»