«Взлет кредиторки бросается в глаза»: южноуральский минздрав заподозрили в злоупотреблениях

Южноуральских чиновников уличили в накоплении подозрительных долгов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос платежной дисциплины государственных и муниципальных заказчиков обсуждался на прошедшем совещании в областном правительстве. По данным начальника главного контрольного управления Дмитрия Агеева, на сентябрь текущего года кредиторская задолженность по контрактам с исполненными обязательствами достигла 558 миллионов рублей, из них 459 миллионов – долги учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Челябинской области. Для сравнений, у 13 южноуральских муниципалитетов совокупный долг по исполненным контрактам составил 98 миллионов рублей. В аутсайдерах Агаповский и Катав-Ивановский районы, главы которых в принципе игнорируют работу по исполнению данных обязательств.

Чиновник отметил, что показатели неоплаченных государственных заказов только за минувшее лето увеличилась в геометрической прогрессии. Однако цифры прироста в процентном соотношении, как абсолютные показатели, чиновник называть не стал.

Между тем, полумиллиардная задолженность минздрава, по словам г-на Агеева, образовалась в связи с переходом ряда лечебных учреждений с муниципального на региональный уровень.

Данное заявление смутило губернатора Челябинской области. Борис Дубровский попытался выяснить, какая причинно-следственная связь между накоплением долга и подведомственностью бюджетных учреждений – муниципального либо государственного уровня.

Так и не услышав вразумительного ответа, глава региона потребовал до конца месяца проверить подозрительный «рост кредиторки» минздрава, а также предоставить доклады с фамилиями главврачей больниц-должников.

«Если мы увидим, что это попытка получить ресурсы, мы будем крайне разочарованы в отдельных руководителях, – сообщил Дубровский. – Я не удивлюсь, если мы увидим подписанные акты невыполненных работ. Рост кредиторки бросается в глаза». Губернатор добавил, что не исключает в работе подчиненных «элемента злоупотребления» должностными полномочиями, а это уже поле деятельности правоохранительных органов.

Челябинск, Юлия Димова

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