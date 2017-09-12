В Челябинске отменили конкурсы на два автобусных маршрута

Челябинские маршрутчики доказали нарушения на муниципальных торгах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного органа, с жалобами на нарушения законов о защите конкуренции и организации регулярных перевозок обратились две транспортные компании – «Иремель» и ООО «Третий автобусный парк». Заявители указали, что городское управление транспортом объявило торги по муниципальным маршрутам №4 «улица Мамина – ЮУрГУ» и №74 «Автобусный парк – Завод Станкомаш».

При этом заказчик обозначил для участников в конкурсной документации дополнительное условие. Исполнитель контракта, не владеющий собственным автопарком, обязан заключить предварительный договор с контрагентом на покупку транспорта. В противном случае перевозчика могут лишить права участвовать в торгах.

Кроме того, в документации отсутствует полная информация о расписании движения по маршруту. Это, в свою очередь, мешает перевозчикам заранее просчитать риски, сопоставив собственные материальные и финансовые ресурсы.

По итогам рассмотрения жалобы УФАС признало нарушения, которые могли привести к ограничению числа участников конкурса.

Кроме того, чиновники отказались рассматривать заявки перевозчиков, полученные до окончания срока подачи документов.

За несоблюдение действующего законодательства в отношении должностного лица будет возбуждено административное дело по части 10 статьи 7.32 КоАП – «Нарушение процедуры и порядка организации и проведения торгов». Наказание влечет за собой штраф в размере от 3 тысяч до 10 тысяч рублей.

Добавим, в ближайшее время УФАС также рассмотрит соблюдение законов при проведении конкурса по маршруту №76 «улица Чистопольская – поселок Сухомесово». Законность торгов также оспаривают его участники.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.09.17

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