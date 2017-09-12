Садырин и Ко: в бывшем педуниверситете прошел отборочный тур на должность ректора

В Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете прошел отборочный тур среди кандидатов на должность ректора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе вуза, в минувшую пятницу состоялось заседание ученого совета, в ходе которого был утвержден список претендентов на кресло руководителя вуза.

Отметим, согласно утвержденной процедуре выборов ректора, ученый совет вправе отказать кандидату, если он не соответствует квалификационным и иным требованиям, также если указанные в документах сведения не отражают реального положения дел либо имеют признаки подделки.

В результате все шесть кандидатов, подавшие документы, прошли первый этап конкурсного отбора.

Напомним, руководить бывшим ЧГПУ изъявили желание действующий ректор педуниверситета Владимир Садырин, его два зама – проректор по учебном работе Марина Потапова и проректор по научной работе Артем Саламатов, а также заведующий кафедрой экономики, управления и права Павел Рябчук. Кроме того, свои кандидатуры на должность ректора выставили работники других вузов: советник ректора Южно-Уральского аграрного университета Галина Казакова и профессор кафедры «Муниципальная инфраструктура» ЮУрГУ Владимир Базелюк.

Согласно плану-графику, список кандидатов должен поступить на рассмотрение аттестационной комиссии Минобра РФ до 14 сентября.

Информация о прошедших во второй отборочный тур должна быть озвучена не позднее 10 дней до даты проведения конференции научно-педагогических работников. На мероприятии планируется избрать мандатную комиссию в количестве 5 человек из числа делегатов, после чего перейти непосредственно к голосованию.

Точная дата выборов пока неизвестна. «Все зависит от аттестационной комиссии», – отметили в пресс-службе вуза.

Добавим, согласится ли Минобр продлить срок полномочий 65-летнего Владимира Садырина, закрыв глаза на возрастные рамки, установленные для руководителей вузов, пока остается загадкой.

Челябинск, Юлия Димова

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