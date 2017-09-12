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В Челябинске ядовитый ручей уничтожает памятник природы (ФОТО)

В Челябинске ядовитый ручей уничтожает памятник природы (ФОТО)

В Челябинске промышленное предприятие уличили в загрязнении Каштакского бора.

Как передает корреспондент РИА , жалобы на химические стоки поступили в областную экологическую приемную от садоводов Металлургического района. Владельцы участков заявили, что ядовитый ручей, протекая через памятник природы регионального значения, добрался до садового кооператива.

Новый День: В Челябинске ядовитый ручей уничтожает памятник природы (ФОТО)

В ходе обследования территории экологи установили источник загрязнения. «Это стоки с металлургических отвалов с предприятия «Мечел-материалы». В результате незаконного сброса сточных вод «желтые озера» попадают на территорию памятника природы Каштакский бор», – сообщил руководитель экофонда «Моя планета» Виталий Безруков. Инспекторы также сделали фотографии труб, откуда в лес поступают отходы промышленного производства.

Новый День: В Челябинске ядовитый ручей уничтожает памятник природы (ФОТО)

Материалы выездного мониторинга переданы в Росприроднадзор и минэкологии Челябинской области. Надзорные ведомства уже начали проверки по фактам загрязнения особо охраняемой территории.

В ближайшее время будет проведен анализ сточных вод для подсчета ущерба, причиненного окружающей среде.

Добавим, в группе компаний «Мечел» уже заявили, что не имеют отношения к загрязнению Каштакского бора, мол, в процессе производства у дочернего предприятия не образуется жидких отходов. Также промышленники добавили, что по запечатленным на фото трубам в заболоченной местности стекают грунтовые воды.

Челябинск, Юлия Димова

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