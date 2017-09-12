В Челябинске грузовик смял автобус с юными футболистами, есть пострадавшие

В Челябинске большегруз столкнулся с микроавтобусом, переполненным детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, дорожная авария произошла сегодня около 15 часов на Троицком тракте. «Въезд в город со стороны Троицка стоит. Три скорых, пожарка и спасатели», – написал очевидец в сообществе «Регион-74».

По данным ГИБДД города, грузовик на скорости врезался в «Форд Транзит», тот зацепил проезжавшую в попутном направлении легковушку.

Свидетели тройной аварии сообщили, что в момент ЧП в микроавтобусе находилось, как минимум 15 участников футбольной команды из Златоуста. Дети ехали на соревнования.

По официальной информации, пострадавших нет. Однако очевидцы сообщают, двух мальчишек с ушибами увезли на скорой.

Отметим, несмотря на ЧП, остальные футболисты настояли на том, чтобы присутствовать на мачте, в итоге в меньшем составе отправились на игру.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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