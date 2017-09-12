Челябинских школьников косит ОРВИ: заболеваемость за неделю выросла в 1,5 раза

В Челябинской области резко увеличилось число заболевших простудными инфекциями.

Как сообщила РИА «Новый День» замруководителя южноуральского управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина, в настоящий момент на территории региона продолжается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Регистрируются заносы болезнетворных микробов в детские организованные коллективы – дошкольные и учебные заведения.

Отметим, энтеровирус является вторым по частоте возбудителем простудных инфекций. Сейчас на первом месте риновирусы и респираторно-синцитиальная инфекция.

Отметим, на сегодняшний день с симптомами ОРВИ в лечебные учреждения Южного Урала обратились13 тысяч 848 человек.

В Челябинске число заболевших перевалило за 6 тысяч жителей. Наибольший прирост отмечен среди школьников – 882 случая заражения, что в 1,5 раза выше уровня предыдущей недели. Несмотря на резкий скачок, заболеваемость простудными инфекциями в Челябинской области остается ниже уровня эпидпорога на 33% по всем возрастным категориям, добавляют в Роспотребнадзоре.

Челябинск, Юлия Димова

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