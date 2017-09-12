Южный Урал накроют заморозки и туманы

Жителям Челябинской области пообещали ночное похолодание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, ближайшей ночью в северных районах области ожидаются заморозки. В воздухе и на почве прогнозируется до -2 °C.

«В связи с понижением температур повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых растений», – добавили в чрезвычайном ведомстве. Отметим, заморозки в регионе уже внесли свои коррективы в уборочную кампанию.

По итогам прошлой недели южноуральские аграрии собрали лишь более половины запланированного объема урожая, намолотив порядка 1 миллиона тон зерна.

Наиболее высокие показатели собираемости на юге области – в Брединском, Варненском, Кизильском и Троицком районах. Самые низкие темпы уборки в Нязепетровском, Каслинском и Уйском районах. Дальнейший сбор урожая напрямую зависит от погодных условий.

По данным Челябинского гидрометцентра, завтра днем по области ожидается +10, +15°C, облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, утром – туманы.

Долгожданное бабье лето придет на Южный Урал во второй половине недели. Начиная с четверга, синоптики обещают южноуральцам днем +24°C, в ночные часы 8, 13°C выше нуля.

Челябинск, Юлия Димова

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