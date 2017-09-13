Работа над ошибками: в Челябинске после эвакуации десятка ТРК проверят службы охраны

В Челябинске продолжаются поиски виртуальных террористов, заминировавших более десятка ТРК,

Как уже сообщал РИА «Новый День», 15 анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в местах массового пребывания людей поступили в полицию вечером 11 сентября. В результате были оцеплены практически всех крупные торговые центры. Прекратили работу ТРК «Родник», «Алмаз», «Гагарин-Парк», «Фокус», «Фиеста», «Радуга», «Кольцо», ТРК «Слава» в Копейске, а также несколько ресторанов и гостиниц Челябинска. За один вечер эвакуировали более 11 тысячи человек.

По данным источников в правоохранительных органах, звонки поступали из-за пределов России. Аналогичная ситуация сложилась в Брянске, Уфе, Стерлитамаке, Омске, Ставрополе, Екатеринбурге. Ни в одном случае информация о минировании зданий не подтвердилась.

Отметим, челябинцы, обсуждая массовую эвакуацию, пожаловались на низкий уровень подготовки администраций развлекательных заведений к подобного рода ЧП.

«В ТРК «Алмаз» полным ходом идёт эвакуация! Пожарная опасность. Но! Ни один пункт не соблюдён! Говорят: по путям эвакуации. А они все закрыты! Эскалаторы работают, лифты работают! Все работает! Кроме противопожарной безопасности, – написали в соцсетях очевидцы происшествия.

Атака телефонных террористов вскрыла еще одну серьезную проблему: отсутствие безопасности движения на парковках ТРК. По данным челябинцев, из-за бросившихся к выходу людей и большого скопления автомобилей, образовались огромные пробки.

Допущенные ошибки во время массовой эвакуации спустя два дня обсудили на внеплановом заседании антитеррористической комиссии в мэрии.

По данным начальника УМВД по Челябинску Евгения Миронова, оперативные службы сработали эффективно: правонарушений и преступлений, в том числе имущественного характера, в момент эвакуации посетителей ТРК допущено не было.

Между тем, работа частных охранных предприятий в крупных магазинах областного центра, по мнению силовиков, оказалась не совсем слаженной. Некоторые сотрудники ЧОПов просто не знали, что им делать.

Не готовы к тревоге оказались и работники торговых залов. Чтобы впредь не сеять панику, городская полиция озвучила алгоритм действий для руководителей крупных предприятий и торговых учреждений. В ближайшее время планируется проработать вопрос об использовании в магазинах громкой связи, доступности эвакуационных выходов, работы пожарных гидрантов и взаимодействия со экстренными службами.

Начальника областного управления Росгвардии мэрия отдельно попросит заняться частными охранными предприятиями. По мнению чиновников, ЧОПовцам, работающим в торговых комплексах Челябинска, надо пройти дополнительный инструктаж.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.09.17

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