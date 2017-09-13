Рынок в гору: челябинцы бросились скупать автомобили

Объемы продаж на челябинском авторынке к концу года могут вырасти на 20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многолетний процесс автомобилизации в России дошел до критической отметки. Согласно статистике ГИБДД области, в регионе зарегистрировано уже 1,4 миллиона транспортных средств.

Для сравнения, в 2006 году количество имеющихся у южноуральцев машин едва превышало 500 тысяч. Спустя 10 лет столко авто насчитывается только в Челябинске.

Многие горожане, купив квартиры в новых микрорайонах вдали от центра, не представляют жизни без собственного транспорта. Несмотря на это, в последние два года в связи с резким падением курса рубля на автомобильном рынке Челябинской области значительно снизились объемы продаж.

Сегодня ситуация изменилась. «Парадоксальная картина: впервые с 2014 года авторынок идет на подъем. Со второго квартала текущего года продажи от месяца к месяцу ощутимо растут, – заявил президент ассоциации челябинских автодилеров Александр Рулевский. – Мы можем закончить год с 20%-ным приростом».

Неожиданную заинтересованность челябинцев машинами эксперты объяснить не могут. Особых драйверов роста нет: экономика не стала лучше, не выросла зарплата, однако в автосалонах снова появились очереди, на некоторые модели Lada, Kia отмечается даже дефицит.

Автодилеры признаются, что рост продаж в 2017 году не был спрогнозирован, поэтому производственные мощности и доставку компонентов определили на уровне прошлого года. При этом доля кредитных сделок при покупке авто достигла 50%. Сегодня каждый второй автомобиль оформлен в кредит.

По одной из версий, причиной резкого подъема авторынка стал отложенный спрос. За последние годы на Южном Урале продали на 50 тысяч автомобилей меньше, чем планировалось. При этом стоимость новых машин, по словам Рулевского, осталась прежней. «До взлета курса доллара средняя стоимость автомобиля в массовм сегменте составляла около 700 тысяч рублей, за эти деньги можно было купить даже Toyota Camry, – отметил автодилер. – Сегодня у нас средняя цена все те же 700 тысяч, однако на эти деньги можно купить лишь Renault Logan. Выходит, произошло плавное перетекание спроса в более дешевый сегмент».

По информации автодилеров, особой популярностью на Южном Урале последние несколько лет пользуются автомобили марок Lada, Renault, Hyundai и Kia.

Челябинск, Юлия Димова

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