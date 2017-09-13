Нападение пса на миасскую первоклашку оценили в 15 тысяч

Суд обязал жителя Миасса компенсировать ущерб покусанному ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского горсуда, инцидент произошел в июне 2017 года.

Первоклассница вместе с бабушкой пасла гусят недалеко от дома. Вскоре к юной пастушке подошел мальчик с собакой. Питомец стал бросаться на домашних птиц, а девочка, чтобы отогнать зверя, по совету бабушки принялась бросать в него камни.

В результате пес набросился на ребенка, укусив его в колено. Пострадавшую доставили в больницу, владелец завел пса в дом.

Мать и бабушка покусанной школьницы обратились с исками в суд, потребовав 100 тысяч рублей в пользу дочери и по 50 тысяч компенсации морального вреда за собственные переживания по поводу ребенка.

В ходе судебного процесса владелец четвероногого вину в произошедшем не признал. Мужчина заявил, что его собаку можно легко спутать с любой другой, бегающей на улице. Между тем, свидетели инцидента по фотографиям опознали пса, напавшего на девочку.

В связи с тем, что после укуса собаки у ребенка появился страх перед другими животными, также первоклассница долгое время страдал от боли в ноге, суд обязал ответчика выплатить в пользу девочки 15 тысяч рублей. В остальной части иска заявителям отказано.

Челябинск, Юлия Димова

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