Банде угонщиков элитных иномарок дали 30 лет на троих

В Челябинске повторно огласили приговор похитителям дорогих иномарок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского районного суда, преступная группировка, состоявшая из трех приятелей, орудовала в Челябинске и за его пределами с декабря 2014 по июль 2015 года.

На счету угонщиков 9 краж иномарок премиум-класса, 3 факта подделки документов – полисов ОСАГО и свидетельств о регистрации транспортных средств, столько же уничтоженных номеров идентификации автомобилей.

Совокупный ущерб от действий похитителей превысил 12 миллионов рублей.

Участники банды заранее планировали преступления и придерживались строгих правил конспирации: вскрывали автомобили с помощью специального электронного оборудования, всегда прятали лица под балаклавами, вместо сотовых телефонов общались по радиосвязи, перемещались на разных автомобилях, меняя марки и модели.

Для хранения угнанных авто сообщники арендовали дом с гаражом и площадку частного предприятия в Сосновском районе. Там преступники частично разукомплектовывали машины, перекрашивали кузов, снимали госзнаки, уничтожали идентификационные номера. Таким образом были похищены и замаскированы автомобили Lexus, Toyota, Land Rover.

В сентябре 2016 года суд признал челябинцев виновными в угонах элитных иномарок и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 4,5 лет. Прокурор посчитал приговор слишком мягким, в результате уголовное дело направили на новое рассмотрение.

Повторно изучив материалы дела, Калининский райсуд приговорил одного из подельников к 11 годам общего режима, двух других – к 9,5 годам и 10 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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