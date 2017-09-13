Магнитогорские водители объявили войну трамваям (ВИДЕО)

В Магнитогорске водители легковушек парализовали движение трамваев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», череда дорожных аварий внесла коррективы в работу общественного транспорта. Первый дорожный инцидент произошел сегодня около 7 часов в районе улицы Кирова.

Водитель «десятки», проезжая трамвайные пути на полном ходу врезался в вагон 3 маршрута.

Удар пришелся в переднюю часть трамвая, при этом легковушку буквально впечатало в кузов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обсуждая происшествие в соцсетях, местные жители предположили, что мужчина за рулем «десятки» сильно не выспался, поэтому умудрился не заметить огромный трамвай. Другие свалили всю вину на погоду, а именно, на туман. «Юзом начинает таскать: холода, листья, грязь на рельсах», – предположил один из водителей.

«Зато у трамвая теперь спереди на два колеса больше, ещё и бензиновый двигатель, на случай, если электричество отключат», – пошутил еще один участник диалога.

Примечательно, что спустя несколько часов в Магнитогорске с участием трамвая произошла еще одна авария. «В районе СТО. Лада не пропустила трамвай. Стоит движение», – написали в соцсетях очевидцы. «Чего это все сегодня на трамваи кидаются? Второй уже!», – написала горожанка. «Войну трамваям объявили», – невозмутимо ответила другая.

Челябинск, Юлия Димова

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