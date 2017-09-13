А я милого узнаю по… смартфону

Уральские связисты загадали клиентам загадку.

Мобильный телефон может многое рассказать о его владельце. Связисты «МегаФона» предлагают проверить логику, интуицию и найти экран смартфона мамы 10 детей, испытателя авиадвигателей и актрисы сериала «Реальные пацаны».

Ученые Университетов Линкольна и Ланкастера исследовали более 500 добровольцев. Им удалось определить, что те, кто использует устройства на операционной системе Android, склонны быть честными. Среди собственников iPhone превалируют женщины, а их средний возраст в 2 раза меньше, чем у владельцев устройств Android.

Сможете ли вы рассказать о человеке, видя только экран его смартфона? Давайте попробуем! Перед вами на картинке 8 экранов совершенно разных людей: мамы 10 детей, танцовщицы go-go, мастера татуировки, испытателя авиадвигателей, актрисы сериала «Реальные пацаны», реставратора мебели, тележурналиста, диджея. Анализируя только это, постарайтесь определить кому принадлежит каждый экран.

Правильные ответы:

1. Семен Гилев, реставратор, владелец студии «Снова новое»: «Телефон необходим мне прежде всего для работы: общения с клиентами, просмотра снимков проектов и заказов, фотографий объектов до и после реставрации. Я могу дать поручения своим работникам, заказать ткань, руководить проектом – и все это возможно удаленно только с помощью интернета».

2. Татьяна Филатова, тележурналист: «Со смартфоном я не расстаюсь никогда – он помогает мне лучше делать свою работу. Самое главное для журналиста – возможность записывать истории для сюжетов в любом месте и ситуации. Поэтому чаще других использую приложение для записи звонков, диктофон, фотоаппарат».

3. Александр Ромашев, мастер тату: «Социальные сети – место, где я нахожу новых клиентов. Поэтому здесь я публикую свои тату – это единственная «галерея» моих работ. Я часто работаю за пределами России, посещаю специальные мероприятия, поэтому в моем смартфоне незаменимы мобильные приложения путешественников – для бронирования гостиниц и покупки билетов».

4. Алена Усачева, танцовщица go-go, организатор интеллектуальных игр «Ботва»: «Я не могу без приложений для прослушивания любимой музыки, фитнеса и правильного питания. Но так как помимо танцев у меня несколько собственных бизнес-проектов, в моем смартфоне есть планеры и деловые календари».

5. Надежда Быбина, мама десяти детей: «Как и любой маме, не важно один у тебя ребенок или десять, мне необходимо знать, где дети и чем заняты. Поэтому я на связи с ними всегда с помощью звонков, сообщений в мессенджерах и социальных сетей».

6. Анастасия Плоскова, актриса сериала «Реальные пацаны»: «Творческая группа спектакля «Пора по парам» в прошлом году проехала и облетела более 20 городов, а в этом году спектаклей будет ещё больше. Поэтому мой смартфон – это офис, который всегда под рукой. Я планирую встречи, общаюсь с продюсером, веду свои блоги».

7. Дмитрий Кочергов, испытатель авиадвигателей завода «Пермские моторы»: «Сейчас мы работаем с коллегами из Канады и Китая, поэтому самое важное приложение в моем смартфоне на сегодня – переводчик».

8. Василий Ляхов, DG, резидент популярных клубных проектов: «Instagram – моя любимая социальная сеть. Это и ненавязчивый обмен новостями, и афиша всех моих мероприятий».

Челябинск, Виктор Елисеев

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