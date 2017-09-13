Помощника машиниста, угнавшего тепловоз, наказали условно

Суд Челябинской области огласил приговор железнодорожнику, похитившему из депо тепловоз.

Как уже сообщал РИА «Новый День», инцидент произошел 24 мая 2016 года в Златоусте. Местный житель, работавший помощником машиниста эксплуатационного локомотивного бюро, сначала незаметно украл более 3,5 тысяч литров дизельного топлива, залив их в бак тепловоза.

Затем, не имея права управления, он проник в кабину тепловоза и выехал из депо. Угонщика задержали в километре от стоянки транспорта.

Мужчину обвинили в угоне подвижного состава и краже топлива.

Причиненный ОАО «РЖД» ущерб оценили в 103 тысячи рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, по ходатайству подсудимого уголовное дело рассматривалось в особом порядке. При назначении наказания суд учел признание вины, активное способствование следствию, а также наличие у обвиняемого малолетнего ребенка.

Златоустовец приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Также мужчине придется выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.09.17

А я милого узнаю по… смартфону. / Магнитогорские водители объявили войну трамваям (ВИДЕО). / Плоды оптимизации: Челябинск потерял уникальный спортивный зал (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»