«Могу хоть по встречке!»: главный проспект Челябинска оставили без дорожной разметки

Челябинцы пожаловались на отсутствие дорожной разметки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», затянувшийся ремонт дорожного полотна на проспекте Ленина спровоцировал высокую аварийность в самом центре города.

О последствиях ремонта главной магистрали поведали местные автомобилисты. «Ехал сегодня по проспекту Ленина: две недели прошло, как положили новый асфальт, но там нет даже сплошной осевой, – возмутился лидер ассоциации челябинских автодилеров Александр Рулевский. – Я что могу свободно по встречке ехать?».

Он также добавил, что жители других регионов России нередко называют Челябинск городом без разметки, вспоминая, как они однажды заехали в областной центр и запутались в дорожных рядах.

Остается загадкой, как при отсутствии границ полос, сплошных и пунктирных линий удается следить за безопасностью дорожного движения сотрудникам полиции. Понятно лишь, что штрафовать водителя за пересечение двойной сплошной, когда ее нет, инспекторы не имеют права.

На жалобы челябинцев представители Госавтоинспекции Челябинской области заявляют, что также имеют громадные претензии к дорожным службам из-за отсутствия разметки. «Мы несколько раз возбуждали административные дела за ненадлежащее содержание дорог в отношении главы города, и эта практика у нас в ходу, – сообщил замначальника ГИБДД Челябинской области Максим Куляшов. – За наличие разметки и состояние улично-дорожной сети отвечают главы муниципалитетов».

Он добавил, что ранее начатые административные производства были доведены до логического конца: чиновникам выписаны хоть небольшие, но штрафы.

Челябинск, Юлия Димова

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