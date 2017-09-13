На трассе под Аргаяшом «лоб в лоб» столкнулись две легковушки, шестеро в больнице

В Аргаяшском районе иномарка протаранила ВАЗ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, дорожная авария произошла 12 сентября на 4 километре автодороги Марксист – Байгазина. Водитель автомобиля Datsun, 43-летний мужчина, при обгоне по встречной полосе врезался в «семерку».
За рулем отечественной легковушки находилась 27-летняя автоледи, не имевшая водительского удостоверения. Женщина везла пассажиров 2 и 5 лет.
В результате лобового столкновения мать с детьми получила травмы, все трое были доставлены в областную клиническую больницу.
Водитель иномарки и его пассажиры 36 и 55 лет также госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 13.09.17
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