Бабье лето с дымком: южноуральские города окутает смог

В пяти городах Челябинской области объявлен режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе (слабый ветер, инверсия), сегодня с 19 часов прогнозируются в Сатке, Троицке, Челябинске, Карабаше и Коркино.

Отметим, в областном центре и его окрестностях особый экорежим будет действовать как минимум до 14 часов. На юге и в горно-заводской зоне смог может рассеяться еще до обеда.

Самым продолжительным по НМУ стал Карабаш, жители которого не смогут спокойно вздохнуть до завтрашнего вечера.

Традиционно, в период действия неблагоприятных метеоусловий муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию промышленных выбросов в атмосферу.

В случае ухудшения экологической обстановки и жалоб населения, информацию следует направлять в управление Росприроднадзора Челябинской области для принятия административных мер.

Главам муниципалитетов необходимо рассмотреть возможность выезда передвижной лаборатории для проведения замеров воздуха.

Челябинск, Юлия Димова

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