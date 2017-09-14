Челябинцы ищут педофила, заманивающего детей возле школы

Челябинцев встревожил маньяк, подкарауливающий школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анонимное сообщение о подозрительном мужчине сегодня утром опубликовали в соцсетях. «Возле школы №28 появился педофил! Вчера в 16 часов возле школы неизвестный заманивал девочек 8-12 лет. Его спугнула женщина, и он убежал. Берегите своих деток», – предостерег родителей участник сообщества «Шагол Челябинск».

В комментариях горожане отметили, что информация доведена до руководства учебного заведения. В ближайшее время администрация школы проверит записи с камер видеонаблюдения.

Взрослых, вновь заметивших на территории школы незнакомца, зазывающего детей, просят сообщать в службу охраны учреждения либо в полицию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, жалобы на затаившегося возле школы педофила к ним не поступали. «После того, как информация будет доведена до руководства ведомства, школу проверит участковый», – заявили в полиции.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.09.17

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