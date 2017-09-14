Чай с хлоркой: жителям Троицка запретили пить воду из родников и колодцев

Роспотребнадзор запретил жителям Троицка пить родниковую воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации, несколько источников нецентрализованного водоснабжения непригодны для питья.

К ним относится колодец на территории церкви Дмитрия Солунского и родник в районе школы №15. При этом колодец находится в непосредственной близости от заброшенного кладбища, а родник расположен ниже уровня проезжей части улицы Аппельбаума, что не исключает его загрязнение сточными водами. Проблемы с качеством воды возникли также у мечети на улице Ленина, где располагается еще один колодец.

Согласно проведенным исследованиям, все три источника не отвечают требованиям безопасности по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Напомним, еще в 2014 году в этих колодцах и родниках были обнаружены нитраты, свидетельствующие о фекальных или органических загрязнениях. А в начале 2015 года резко ухудшилось состояние водопроводной воды.

В местном питьевом источнике – реке Уй зафиксировали превышение ПДК марганца в 77 раз, а также кадмия магния и цинка. В прошлом году ситуация с загрязнением городской системы водоснабжения повторилась. Троицкие власти заявили, что причиной катастрофы стал неконтролируемый сброс отходов производства Учалинского ГОКа. Само предприятие обвинения в загрязнении реки Уй отвергло.

Челябинск, Юлия Димова

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