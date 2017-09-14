Как в «Форсаже»: автоледи повисла на челябинском мосту

В Челябинске иномарка застряла на путепроводе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня утром на Свердловском тракте в районе Лакокрасочного завода. Девушка за рулем «Ауди» не справилась с управлением, машина на скорости вылетела с дороги и приземлилась на бетонной опоре моста.
Очевидцы опубликовали снимки с места происшествия в соцсетях. Горожане, обсуждая повисшую на мосту машину, предположили, что автоледи куда-то сильно спешила.
«Вот специально так захочешь сделать, не получится», – написал участник сообщества «ЧП/ДТП Челябинск». «Решила, как в «Форсаже», сократить», – предположил другой.
По предварительным данным, авария обошлась без жертв.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 14.09.17
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