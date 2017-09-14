Детскую поликлинику Челябинска оцепили из-за угрозы взрыва

В Челябинске из-за возможной утечки газа эвакуировали лечебное учреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о запахе газа в детской поликлинике на улице 50 лет ВЛКСМ поступило на пульт дежурного в 9 часов 30 минут.

К моменту прибытия спецслужб сотрудники учреждения и пациенты самостоятельно покинули здание.

Спасатели оцепили территорию и обследовали кабинеты поликлиники. «Мы как раз пришли на прием, до кабинета дошли и вышли обратно», – написала в соцсетях горожанка. «Мы врача хотели вызвать, нам тоже про газ сказали», – отметила другая.

Несмотря на многочисленные жалобы, информацию об утечке газа в МЧС не подтвердили. Спустя 40 минут поликлиника продолжила работу в штатном режиме.

Челябинск, Юлия Димова

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