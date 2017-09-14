Южноуральские врачи не заметили аппендицит у трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело

В Челябинской области ребенок из-за врачебной ошибки попал в реанимацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, речь идет о ненадлежащем оказании медицинской помощи 3-летней пациентке Кунашакской больницы.

По данным родителей, девочке стало плохо в детском саду. Мать повела ее в больницу. При осмотре участковый педиатр направил ребенка сдавать анализы, обнаружив стоматит и кишечную инфекцию. На следующий день состояние дошкольницы лишь ухудшилось – сильно болел живот. Родители повели малышку к хирургу, тот исключил аппендицит и вновь отправил пациентку к педиатру.

Еще спустя несколько дней жительнице Кунашака все же удалось выбить у районных врачей направление в областную больницу. Там ребенку сделали рентген, поставили диагноз «перитонит» и экстренно прооперировали.

Мать девочки обратилась с жалобами на бездействие районных врачей в правоохранительные органы. Женщина указал, что в палате куда поместили ее с дочерью, лежат и другие дети из Кунашака с неправильными диагнозами.

По факту инцидента с незамеченным аппендицитом Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ – «Халатность».

В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц медучреждения. Также назначен ряд судебных экспертиз, направленных на полный анализ оказанной ребенку медицинской помощи.

Расследование дела взято на контроль руководством регионального следственного управления.

Напомним, это далеко не первый случай халатности южноуральских медиков. Ранее в СК обратилась мать 11-летней челябинки, заявившей, что две недели ребенка с аппендицитом лечили в больнице от кишечной инфекции. После курса капельницы с физраствором и глюкозой школьницу в крайне тяжелом состоянии доставили в детское хирургическое отделение ГКБ №1, где у нее диагностировали острый перитонит.

По факту ненадлежащего оказания медицинской помощи следователи возбудили уголовное дело.

Челябинск, Юлия Димова

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