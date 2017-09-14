Иллюзия трезвости: треть челябинцев считают себя в меру пьющими

Жители Челябинска поведали о своем отношении к спиртному.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в контексте проблемы всеобщей алкоголизации населения специалисты Челябинского филиала РАНХиГС расспросили горожан, как часто они употребляют спиртные напитки. В ежедневных походах в магазин за бутылкой пива или, может, водки признались всего 0,3% опрошенных.

Употребляющих алкоголь 4-5 раз в неделю в городе набралось 0,7%. Эти показатели оказались в 10 раз ниже статистической погрешности данных, поэтому анализировать состав респондентов эксперты посчитали пустой тратой времени.

Здоровый образ жизни, согласно результатам опроса, ведут 14,9% челябинцев – это убежденные трезвенники.

Чуть больше (15,4%) нашлось тех, кто выпивает один раз в неделю. Среди них большинство мужчин с уровнем достатка ниже среднего. Собственное материальное положение эти респонденты оценивает как «денег хватает только на питание».

Один раз в месяц и реже употребляют спиртное 41,6% опрошенных.

Число челябинцев, употребляющих алкоголь 2-3 раза в неделю, составило 4,7%. В основном, такой ответ давали мужчины в возрасте от 31 до 50 лет с начальным, средним, общим и специальным образованием.

Эксперты отмечают, что практически каждый десятый челябинец (9% опрошенных) отказался отвечать на вопрос о частоте употребления спиртного. Причины молчания горожане не поясняли. Стоит сказать, что так отвечали, в основном, женщины старше 50 лет с низким уровнем материальной обеспеченности.

Помимо основного опроса, социологи также составили рейтинг трезвости по районам. Челябинцев в тренде ЗОЖ больше в Тракторозаводском районе, тех, кто уклонился от ответа – в Курчатовском районе. Наибольшее число тех, кто употребляет спиртное раз в месяц, зафиксировано в Центральном, Калининском и Советском районах.

В целом, около трети челябинцев относят себя к числу умеренно выпивающих.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.09.17

Южноуральские врачи не заметили аппендицит у трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело. / Детскую поликлинику Челябинска оцепили из-за угрозы взрыва. / ММК высадит в школах и детсадах Магнитогорска тысячу деревьев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»