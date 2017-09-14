Челябинский пенсионер расчленил соседа по коммуналке

Житель Челябинска обвиняется в зверском убийстве с расчленением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на 10 сентября в одном из домов поселка АМЗ.

Соседи по коммунальной квартире распивали спиртное, когда между ними произошла ссора. В ходе разборок 66-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил им собутыльника в живот.

От полученных травм 38-летний челябинец скончался на месте.

Испугавшись наказания, пенсионер решил спрятать тело: расчленил труп ножом, расфасовал по мешкам и отнес в подвал дома.

Окровавленные пакеты впоследствии мужчина надеялся спрятать в городском бору, однако избавиться от трупа ему помешал приятель убитого. В тот же день он заявил об исчезновении друга в полицию. В квартире пропавшего полицейские обнаружили следы крови.

Красная дорожка протянулась к подвалу дома, где хранились пакеты с части туловища. Подозреваемого в убийстве задержали.

Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя, заключив обвиняемого под стражу. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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