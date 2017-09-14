Отец-педофил совратил 12-летнюю дочь

Житель Челябинской области обвиняется в развратных действиях по отношению к дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Кыштыма, 39-летний житель села Аргаяш был задержан после сообщения, поступившего на «телефон доверия» социальных служб.

Звонившая сообщила, что в 2013 году ее подруга неоднократно подвергалась нападкам отца: мужчина, разгуливая по дому без одежды, заставлял родную дочь воплощать его сексуальные фантазии. «На тот момент девочке едва исполнилось 12 лет», – уточнил старший следователь Рустам Буркутбаев.

По факту случившегося была организована проверка. Когда факт преступления подтвердился, в отношении педофила возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ – «Совершение развратный действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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